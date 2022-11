QUI LR Vicenza: ecco i 24 convocati per la gara ad Arzignano, si ferma Busatto

Sono 24 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Francesco Modesto per la quindicesima giornata di campionato contro il FC Arzignano Valchiampo, in programma lunedì 28 novembre 2022 alle ore 20 e 30 allo stadio Dal Molin.

Non ci sarà il giovane attaccante Busatto che ha problemi muscolari. E capitan Padella resta in infermeria. Cavion è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Cappelletti è convocato ma difficilmente sarà utilizzato in campo.

BIANCOROSSI CONVOCATI PER ARZIGNANO-VICENZA

PORTIERI: Brzan, Confente, Desplanches

DIFENSORI: Bellich, Cappelletti, Corradi, Ierardi, Pasini, Sandon, Valietti.

CENTROCAMPISTI: Begic, Cataldi, Dalmonte, Greco, Jimenez, Oviszach, Ronaldo, Scarsella, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Ferrari, Giacomelli, Rolfini, Stoppa.