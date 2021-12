Qui LR Vicenza: disagi per società e tifosi per la partita di Lecce sospesa all'ultimo

Due volti martiri, mille sacrifici per la fede biancorossa, come i chilometri (moltiplicati per due, andata e ritorno) che 40 tifosi del Lane hanno voluto affrontare in un lunedì lavorqativo. Una trasferta che non è servita a nulla perché alla fine il match è saltato per Covid. E le cose si sapevano già ieri. La società LR Vicenza si domanda perché la lega non si sia presa per tempo per sospedere il match evitando una trasferta inutile e costosissima.

LA NOTA EMESSA IN SERATA DAL LR VICENZA: UNA SOMMESSA MA DECISA PROTESTA PER TEMPI E MODI

«La società LR Vicenza prende atto del provvedimento di rinvio della gara con il Lecce, giunto a poche ore dal fischio d’inizio». COsì esordisce il testo della nota emessa in serata dalla società di Largo Paolo Rossi,9.

Subito una vena di compresione ma anche di polemica: «Pur comprendendo le motivazioni, scaturite da un’ordinanza della locale ASL, per i casi di positività della squadra avversaria, non si può non sottolineare come tali decisioni, non omogenee a livello nazionale e, così a ridosso delle eventi, comportino pesanti conseguenze, sia sulla squadra che sui tifosi e sul calendario del campionato».

«Ribadendo che l’interesse generale e quello della salute pubblica devono sempre prevalere - continuano da Largo Paolo Rossi -, LR Vicenza auspica però che in futuro le linee guida delle autorità sanitarie periferiche siano armonizzate e coordinate a livello centrale, al fine di ottenere provvedimenti omogenei per tutte le squadre e tutte le aree del paese».

Un pensiero va ovviamente anche ai tifosi: «Spiace infine per i nostri tifosi al seguito della squadra, che sono stati raggiunti dalla notizia del rinvio a pochi chilometri da Lecce e che si sono sobbarcati inutilmente tantissime ore di viaggio per sostenere la squadra, ai quali va tutto il nostro sostegno - conclude la nota -. Per loro e per le squadre incappate in situazioni di rinvio improvviso delle gare, la società si renderà parte attiva per l’istituzione presso la Lega di un fondo di ristoro dei costi sostenuti al fine di attenuare i disagi subiti».