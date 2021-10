Qui LR Vicenza: arriva la diffida Davide Diaw

Il giudice sportivo ha diffidato l'attaccante del Vicenza per aver accumulato 4 cartellini gialli: al prossimo giallo scatta la squalifica

Il giudice sportivo ha reso note le decisioni prese dopo settima giornata di andata del campionato di calcio di serie B. Il giocatore della Reggina Alessandro Micai è stato squalificato per ben 3 giornata. Squalifica per una sola giornata per altri quattro giocatori: Simone Canestrelli del Crotone, Fran Karacic el Brescia, Franco Vazquez del parma e Gennaro Acampora del Benevento.



Prossimo impegno ufficiale per il LR Vicenza sarà sabato 16 ottobre alle ore 14 allo stadio Menti con la Reggina.