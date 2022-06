Qui LR Vicenza: dal Catania potrebbe arrivare anche il centrocampista Riccardo Cataldi

Il centrocampista 21enne romano, Riccardo Cataldi, piace molto a Francesco Baldini, allenatore del LR Vicenza. Era uno dei suoi uomini fino a tre mesi fa a Catania. Poi il tragico fallimento della squadra etnea. Ora il giocatore è svincolato e potrebbe essere il primo acquisto della società sportiva di Largo Paolo Rossi 9. Ovviamente per la stagione entrate 2022-2023.

Il mister biancorosso lo ha lanciato nell'under 17 della Roma e se l'è pure portato a Catania. Del gruppo di quei ragazzi allenati tra i giovani giallorossi vi era amche Freddi Greco.



Sembra però che il centrocampista considerato dai media siciliani al suo arrivo a Catania il "baby Busquets tricolore" sia anche nel mirino della Spal. La sua specialità? Recuperare palle a centrocampo e far ripartire le azioni in attacco. Un ruolo ottimamente interpretato nella seconda metà del campionato da Janio Bikel, che però potrebbe non restare a Vicenza se il club sarà in serie C, come dai risultati sul campo.Sappiamo che il LR Vicenza potrebbe esser ripescato in serie B nell'eventualità del ritoro della Reggina che viaggia in cattive acque economiche e societarie.