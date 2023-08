Qui LR Vicenza: da oggi 10 agosto i nuovi abbonati, già 5176 le conferme

Il LR Vicenza ha fatto sapere con una nota che “la fase di prelazione chiude a quota 5.176 cuori biancorossi che hanno rinnovato il proprio abbonamento per sostenere la prima sqaudra, al Menti, in questa stagione!”

La sottoscrizione per i nuovi abbonati è possibile, per tutti i settori, da oggi giovedì 10 agosto 2023.

E’ probabile che quest’anno visto l’impegno della società di Largo Paolo Rossi, 9 nel mercato estivo (mancherebbero per completare la rosa solo un giocatore per ognuno dei tre reparti) gli abbonamenti "abbattano" il muro dei 6000. L’anno scorso ci si era fermati a 5664 abbonamenti!