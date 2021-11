Qui LR Vicenza: Curva Sud e Curva Nord del Menti esaurite per la partita col Brescia

Quattro giorni fa tutti i 975 posti del settore ospiti in Curva Nord erano stati venduti: tra i tifosi del Brescia si è fatto a gara per assicurarsi un posto per la trasferta a Vicenza. Venerdì 19 novembre nel primo pomeriggio veniva data notizia della avvenuta prevendita di tutti i tagliandi disponibili in Curva Sud.

I biglietti allo stadio di Vicenza "Romeo Menti", già distribuiti in prevendita ammontavano a mezzogiorno di venerdì a ben 5500.

Per coloro che volessero assistere a LR Vicenza-Brescia vi sono ancora posti disponibili (pochi) nel settore distinti.



A determinare la raccolta massiccia di presenze alla partita, la tifoseria organizzata che ha diffuso in settimana una serie di messaggi con tanto di foto e striscioni sui social network.