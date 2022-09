Qui LR Vicenza: Coppa Italia il 5 ottobre con la Virtus Verona, sabato 24 settembre amichevole col Montebelluna

In una nota il LR Vicenza comunica che la Lega Pro ha pubblicato gli orari delle gare del primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C.?I biancorossi affronteranno la Virtus Verona, mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 14 allo stadio Romeo Menti.

La gara è ad eliminazione diretta, la vincente affronterà, al secondo turno, la vincitrice della sfida Triestina-Arzignano, il 2 o il 3 novembre prossimo.

PROSSIMA GARA DI CAMPIONATO A NOVARA

Come già visto questo fine settimana salta la partita con la Juve Next Gen per l’impegno dei giovani bianconeri nelle rispettive nazionali: il match è stato rinviato a mercoledì 12 ottobre alle ore 19 al Menti.

Questo fine settimana è prevista una partita amichevole a porte chiuse con il Montebelluna sabato 24 settembre al mattino al Centro Sportivo di Thiene.

Nel prossimo turno di campionato il LR Vicenza sarà in trasferta a Novara: si gioca domenica 2 ottobre alle ore 17 e 30.

IL GIUDICE SPORTIVO: MULTA AL VICENZA PER CORI INGIURIOSI DEGLI ULTRAS

Per quanto riguarda le decisioni del giudice sportivo di questa settimana in merito alla quarta giornata di campionato registriamo due squalifiche per un solo turno. Una per un giocatore del Trento, Damiani, e l’altra per un atleta della Juventus Next Gen ovvero Stramaccioni.

Tra i biancorossi da segnalare il terzo cartellino giallo per Ferrari, e il secondo per Cataldi e Greco e il primo per Cavion.

Registrata anche l’ammonizione per il dirigente sportivo vicentino Andrea Basso.

Infine al LR Vicenza è stata inflitta una multa di 200 euro perché (letteralmente) «i suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, (hanno) intonato, al 48’ minuto del primo tempo, per sette volte, cori oltraggiosi nei confronti di Istituzioni calcistiche».