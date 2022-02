Qui LR Vicenza: convocati da Brocchi per Vicenza-Spal al Menti

E' stata resa nota oggi pomeriggio dal LR Vicenza la lista dei 22 giocatori biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la 24esima giornata di campionato contro la Spal, in programma domani, sabato 19 febbraio 2022: fischio d'inizio alle ore 14, allo stadio Romeo Menti.

Come VicentaToDay ha già scritto in mattinata non vi saranno 3 infortunati (Boli, Cappelletti e Taugourdeau) e nemmeno Janio Bikel che sconta una giornata di squalifica per "accumulo" di cartellini gialli. E' stato recuperato invece Pasini che in difesa potrebbe sin dall'inizio fare coppia con De Maio.

PORTIERI: Contini, Grandi, Morello.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, De Maio, Lukaku, Padella, Pasini, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Cavion, Crecco, Dalmonte, Djibril, Ranocchia, Zonta.

ATTACCANTI: Da Cruz, Diaw, Giacomelli, Mancini, Meggiorini, Teodorczyk.