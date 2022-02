Qui LR Vicenza: con la Spal arbitra Aureliano e Bikel è squalificato

Oltre ai tre infortunati Boli, Cappelletti e Taugourdeau, mister Cristian Brocchi dovrà fare a meno anche del portoghese Janio Bikel, squalificato dal giudice sportivo: il giocatore biancorosso è stato fermato per un turno. Nel girone unico di B fermi un turno anche Gargiulo del Lecce, Ghiringhelli della Ternana e Rosi del Perugia.

Altri giocatori del Vicenza in diffida sono: Davide Diaw (per lui ottavo giallo stagionale nella gara con il Pisa), Riccardo Brosco (siamo al terzo cartellino giallo), e Nikita Contini (due gialli).

L'arbitro che dirigerà sabato 19 febbraio il match Vicenza-Spal (fischio d'inizio alle ore 14) sarà Gianluca Aureliano di Bologna.