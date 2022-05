Qui LR Vicenza: comunicato contro le bufale complottiste sui petardi durante Vicenza-Lecce

Nel tardo pomeriggio del 1 maggio 2022 la società LR Vicenza ha emesso una nota dai contenuti molto pesanti per respingere le fake news diffuse in rete dopo la partita di ieri tra i biancorossi e i giallorossi vinta per 2-1 dai vicentini.

«La società LR Vicenza - si leggge - , in merito ai fatti verificatisi ieri dopo la rete siglata dal Lecce e in considerazione delle ipotesi “creative” che stanno caratterizzando in queste ore le cronache web e social, non può esimersi dal:

– condannare fermamente il comportamento di alcuni tifosi resisi protagonisti del reiterato lancio di forti petardi, avvenuto anche prima del fatto in oggetto, che hanno costretto al 70’ il portiere Contini e un raccattapalle a lasciare il campo, perché storditi dallo scoppio degli stessi e ad interrompere la gara per circa 10 minuti.

– rigettare le farneticanti, risibili e sconsiderate ipotesi, uscite sui social e riprese da alcuni media, tese a scaricare la responsabilità del lancio, invece che dal settore della Curva Nord, sugli steward in servizio a bordocampo, i quali in quel frangente erano impegnati a dirigersi velocemente verso un altro bambino raccattapalle, travolto dalla caduta dei led e rimasto a terra, lievemente ferito ad una gamba. Versione già confermata dalle immagini che escludono tale responsabilità (vedi foto di copertuna di VicenzaToday, ndr).

– riservarsi, all’esito dei necessari approfondimenti delle Autorità competenti e conseguenti riflessioni, ogni eventuale azione a difesa della propria immagine e di quella dei propri collaboratori, nonché dei danni subiti all’impianto bordocampo e ai servizi igienici del settore in oggetto».

Altra foto di VicenzaToday che riprende i giocatori a terra: Contini tra i compagni Meggiorini e Cavion che cercano di capire le condizioni del portiere.