Qui LR Vicenza: col Benevento al Menti in attacco solo tre biancorossi

Sono 22 i giocatori del LR Vicenza convocati da mister Cristian Brocchi per la quindicesima giornata di campionato contro il Benevento, in programma martedì 30 novembre 2021 alle ore 20 e 30, allo stadio Romeo Menti.

Purtroppo si allunga la lista degli assenti per infortunio. Gli infortunati non convocati sono: Daniel Cappelletti, Stefano Cester, Davide Lanzafame, Samuele Longo, Tommaso Mancini, Riccardo Meggiorini e Nicola Pasini.

I CONVOCATI DEL LR VICENZA

PORTIERI: Confente, Grandi, Pizzignacco.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Calderoni, Di pardo, Ierardi, Padella, Paoloni, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Crecco, Dalmonte, Pontisso, Proia, Ranocchia, Rigoni, Zonta, Taugourdeau.

ATTACCANTI: Alessio, Diaw, Giacomelli.