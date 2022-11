Qui LR Vicenza: clamoroso, sul “trono” del direttore generale torna Sagramola al posto di Bedin

La società sportiva di Largo Paolo Rossi 9, ha comunicato giovedì 3 novembre 2022 ad ora di pranzo che ha nominato direttore generale il manager sportivo Rinaldo Sagramola. Per lui un ritorno dopo l'esperienza in biancorosso con la proprietà inglese, l'ENIC. Proveniva a suo tempo dalla Lodigiani. E a Vicenza conquistò la serie A. Sagramola poi andò a Palermo con il presidente Zamparini, successivamente alla Samp e poi a Brescia per tornare di recente in rosanero. Dalla scorsa stagione non è più massimo dirigente del Palermo.

Nella nota diffusa il LR Vicenza annuncia che «Rinaldo Sagramola è stato nominato Amministratore Delegato e Direttore Generale del club con effetto immediato. Succede a Paolo Bedin che ha guidato la società nel ruolo di Direttore Generale da luglio 2018.

Sagramola è un dirigente sportivo con una lunga carriera alle spalle, che approda per la seconda volta a Vicenza, dove aveva già diretto la società dal 1999 al 2004. Il manager è stato ai vertici di diversi club tra i quali Sampdoria, Brescia e Palermo, che anche grazie alla sua guida ha ottenuto negli ultimi tre anni una doppia promozione dalla Serie D alla Serie B».

Della serie abbiamo scelto un dirigente che i risultati li ha ottenuti!

E conclude la nota: «Per Paolo Bedin, che fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale, la società sta valutando altri progetti che potrebbero vederlo coinvolto».

In chiusura: «LR Vicenza ringrazia Paolo per questi 5 anni al fianco della squadra, per l’amore e la passione che ha sempre dimostrato, accompagnandola anche nei momenti più difficili».