Qui LR Vicenza: finalmente Desplanches e torna Cappelletti nell’amichevole col Montebelluna finita 5-0

L’incontro amichevole di sabato mattina 24 settembre 2022 al campo sportivo di Thiene tra LR Vicenza (serie C) e Montebelluna (serie D) è finito 5-0.

Nel primo tempo mister Baldini ha fatto scendere in campo (sempre col modulo 3-5-2) Desplanches in porta che di fatto debutta in biancorosso, Cappelletti, Padella e Bellich in difesa; Oviszach, Scarsella, Ronaldo, Cavion, Sandon al centrocampo; infine in attacco Giacomelli e Rolfini.

Nella prima frazione ha segnato di testa Cappelletti al 31’ su cross di Giacomelli: da segnalare che il difensore è rimasto in campo per tutta la partita quindi sembrerebbe pienamente recuperato. La seconda rete arrivata al 35’ può essere attribuita a Rolfini anche se alla fine c’è stata una deviazione di un giocatore del Montebelluna.

Nella ripresa diversi cambi e per il Vicenza scendono in campo in porta Grandi; in difesa Corradi, Pasini e resta Cappelletti; a centrocampo Valietti, Zonta, Ronaldo (sostituito poi al 13’ da Jimenez), Cavion, Begic; e in attacco Alessio e Stoppa.

Il giovane attaccante Alessio ha segnato a 2’ dall’inizio del tempo su assist di Cavion. A 7’ dalla fine Cavion calcia dalla distanza e il portiere trevigiano Gerardi respinge, ma come un falco si avventa Pasini che insacca. Il quinto gol a 2’ dalla fine con Stoppa su azione in area.

Si sono allenati con un altro programma (non in partita) Confente, Brzan, Greco, Ferrari, Ierardi, Dalmonte, Busatto e Cataldi.

Ora i biancorossi si riposano domenica e lunedì e si ritroveranno in allenamento martedì 27 settembre 2022 nel pomeriggio a Romano d’Ezzelino per iniziare il conto alla rovescia verso la trasferta di Novara: si gioca domenica 2 ottobre 2022.