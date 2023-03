Qui LR Vicenza: campionato finito per Supermario

Serie C

Serie C Girone A

Brutte notizie davvero dall'infermeria del LR Vicenza. Oggi sono giunti i riscontri sanitari oggettivi sulla situazione del difensore biancorosso rimasto infortunato subito dopo aver segnato il gol del vantaggio nel match di giovedì 2 marzo a Torino.



Scrive in una nota ufficiale la società sportiva di Largo Paolo Rossi, 9: «A seguito dell’infortunio riportato nel corso della finale di andata della Coppa Italia Serie C contro la Juventus Next Gen, Mario Ierardi è stato sottoposto a risonanza magnetica, la quale ha evidenziato una