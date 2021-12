Qui LR Vicenza: Barreras-Tejada e Acka convocati tra gli azzurri Under 16

Ancora due convocati in Azzurro, per il settore giovanile biancorosso. Prima convocazione in Nazionale Under 16 per Maycol Barreras Tejada e Georges Chris Acka, portiere e difensore biancorossi, entrambi classe 2006.

Gli Azzurrini guidati da Daniele Zoratto si sono ritrovati oggi al Villaggio Azzurro del centro sportivo di Novarello e lavoreranno fino a domenica 19 dicembre. Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico azzurro, tutti nati nel 2006, che stanno sostengono un doppio allenamento venerdì e sabato per poi concludere domenica con un’amichevole contro i pari età dell’Atalanta (ore 11).



ELENCO DEGLI AZZURRI UNDER 16 CONVOCATI

PORTIERI: Francesco Tommasi (Inter), Tommaso Martinelli (Fiorentina), Maycol Tejada Barreras (Vicenza);

DIFENSORI: Georges Chris Acka (Vicenza), Nicolò Meringolo (Juventus), Filippo Pagnucco (Juventus), Cristian Previtali (Atalanta), Alessio Chiesa (Inter), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Bologna), Andrea Zilio (Bologna);



: Alphadjo Cisse (Verona), Giacomo De Pieri (Inter), Cosimo Fiorini (Fiorentina), Mattia Mannini (Roma), Valdes Ngana (Juventus), Marco Romano (Genoa), Jacopo Simonetta (Spal);: Manuel Giuseppe Pisano (Juventus), Filippo Scotti (Milan), Diego Sia (Milan), Matteo Spinaccè (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta).