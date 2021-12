Qui LR Vicenza: attacco "spuntato" tra i convocati di mister Brocchi

E' stata resa nota oggi pomeriggio la lista dei 22 biancorossi convocati da mister Cristian Brocchi per la sedicesima giornata di campionato contro il Perugia, in programma domani, venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 20 e 30, allo stadio "Renato Curi".

Assenti gli infortunati Daniel Cappelletti, Stefano Cester, Davide Diaw, Davide Lanzafame, Samuele Longo, Tommaso Mancini, Riccardo Meggiorini, Nicola Pasini e Anthony Taugourdeau.

Un LR Vicenza evidentemente privo di un giocatore nel ruolo di centravanti e che pesca dalle squadre dei giovani del Lane. Tra loro il già impiegato Alessio, ma anche Giacobbo, entrambi in attacco e tra i difensori Lattanzio e Sandon. Ritorna in gioco Ierardi.

I CONVOCATI DEL LR VICENZA PER LA TRASFERTA A PERUGIA

PORTIERI: Confente, Grandi, Pizzignacco.

DIFENSORI: Brosco, Bruscagin, Calderoni, Di Pardo, Ierardi, Lattanzio, Padella, Sandon.

CENTROCAMPISTI: Crecco, Ongaro, Pontisso, Proia, Ranocchia, Rigoni, Zonta.

ATTACCANTI: Alessio, Dalmonte, Giacobbo, Giacomelli.