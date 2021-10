Qui LR Vicenza: arbitro e biglietti per Parma e la conta dei cartellini gialli

Non ci sono squalificati tra le fila del LR Vicenza (ci mancherebbe altro). Il giudice sportivo ha comunicato che sono 6 i giocatori che devono scontare la giornata di squalifica per 5 sanzioni col cartellino giallo: Giannotti del Crotone, Crisetig della Reggina, Gatti del Frosinone, Marin del Pisa e Viviani della Spal.

Per quanto riguarda i giocatori biancorossi ammoniti nel corso del match al Menti contro l'AC Monza sono da registrare il sesto giallo stagionale per Diaw, il terzo per Meggiorini e il primo per Ierardi.

L'ARBITRO DI PARMA-VICENZA E' BARONI

Sarà Niccolò Baroni della sezione AIA di Firenze a dirigere la gara Parma-LR Vicenza in programma lunedì 1 novembre 2021 alle ore 18, allo stadio "Ennio Tardini" di Parma.

Il direttore di gara fiorentino ha quattro precedenti con i biancorossi: nel bilancino (che non vale nulla) due sconfitte, un pareggio e una vittoria.

Tre i precedenti invece per il Parma con Baroni con una vittoria, un pareggio e una sconfitta

Assistenti di Baroni saranno Baccini e Schirru, quarto uomo Diop. Al VAR vi sarà Chiffi coadiuvato da Mastrodonato

PREVENDITA BIGLIETTI PARMA-VICENZA PER IL TARDINI

Il Parma Calcio ha comunicato le modalità di prevendita dei biglietti per la gara Parma-LR Vicenza. Sarà possibile acquistare i tagliandi online sul sito di Ticket One e nelle rivendite di Ticketone.

I biglietti per il settore ospiti saranno in vendita fino alle ore 19 di domenica 31 ottobre 2021, al prezzo di 20 euro più eventuali diritti di prevendita.