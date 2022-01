Qui LR Vicenza: altri tre giocatori "negativizzati" più uno dello staff

La notizia più importante è che la propagazione dei contagi nel gruppo della prima squadra del LR Vicenza si è bloccato: infatti dai risultati dei tamponi arrivati oggi non vi sono nuovi casi di positività al covid-19.

Poi, altra buona notizia che emerge dalla nota diffusa dalla società sportiva di Largo Paolo Rossi, 9, tre calciatori in precedenza positivi, ora risultano "negativizzati" e si sono sottoposti alla visita medica di controllo per ritornare in campo ad allenarsi. Con loro è tornato negativo anche un componente dello staff.

Pertanto il gruppo che si sta allenando da ieri pomeriggio con mister Brocchi aumenta di tre unità. Ed il gruppo dei giocatori biancorossi in isolamento diminuisce a 6. Dello staff restano in 6 le persone ancora positive.

Nel pomeriggio di oggi la società biancorossa renderà noto il programma settimanale degli allenamenti.

LA NOTA DEL LR VICENZA: TRE NEGATIVIZZATI +1

«La società LR Vicenza comunica che dai tamponi eseguiti nella giornata di ieri, domenica 2 gennaio, non sono emerse nuove positività al Covid-19 nel gruppo squadra.

Inoltre, tre calciatori e un membro dello staff, positivi in precedenza, risultano essere ora negativi e si sottoporranno dunque alle visite di idoneità per potersi riaggregare al gruppo».