Qui LR Vicenza: altri negativizzati, col Cittadella si gioca!

Mentre proseguono spedite le trattative per il centrocampista portoghese Janio Bikel in arrivo dal Vancouver (Canada), che dovrebbe essere il sesto acquisto del mercato invernale per il LR Vicenza, da Largo Paolo Rossi 9 arrivano notizie sulle condizioni covid-19.



In una nota di oggi pomeriggio la scotietà biancorossa comunica che rispetto all'esito dei tamponi eseguiti ieri, martedì 18 gennaio, "due calciatori, risultati positivi in precedenza, si sono ora negativizzati e si sottoporranno dunque alle visite di idoneità previste dal protocollo sanitario, per potersi riaggregare al gruppo squadra. Rimangono invece positivi due giocatori e tre membri dello staff”.Quindi con solamente 2 giocatori ancora positivi e in quarantena il LR Vicenza è nelle condizioni di giocare domenica 23 gennaio 2022 in casa contro Cittadella. Fischio d'inizio alle ore 16 e 15.