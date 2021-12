Qui LR Vicenza: altre tre positivi al Covid-19, ma il 2 gennaio si iniziano gli allenamenti con i negativi

Riprendono domenica 2 gennaio 2022 nel pomeriggio gli allenamenti del LR Vicenza ai quali cominciano a partecipare i giocatori della rosa della prima squadra senza sintomi e che risultano negativi al covid-19.

La società ha comunicato che con i tamponi di ieri 29 dicembre 2022 si sono scoperti altri 3 casi di positività nel gruppo squadra: tra loro un giocatore e due componenti dello staff

La società di largo Paolo Rossi 9, come abbiamo già detto, fa sapere anche che «i giocatori risultati negativi si ritroveranno per il primo allenamento previsto per il pomeriggio di domenica 2 gennaio» in vista del match del 13 gennaio 2022.

LECCE-VICENZA SI GIOCA ALLE 20,30 DEL 13 GENNAIO

Nei giorni scorsi la Lega B ha comunicato l’orario di recupero della gara della diciottesima giornata del girone d’andata tra il Lecce e il LR Vicenza. Già si sapeva che si sarebbe disputata giovedì 13 gennaio 2022, ora si sa anche l'orario: si giocherà alle 20 e 30.