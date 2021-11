Qui LR Vicenza: allo stadio a metà prezzo con Benevento, Como, Alessandria e Cittadella

L'ultimo match contro il Brescia ha fatto segnare il record stagionale di presenze sugli spalti dello stadio Romeo Menti di Vicenza: oltre 7mila tifosi compresi i circa 900 ospiti. E il tifo biancorosso ha sicuramente trascinato la squadra verso una prestazione migliore, che fa ben sperare, nonostante la squenza incredibile di sconfitte per il LR Vicenza.

"BACK TO MENTI"

La società sportiva di patron Renzo Rosso ha deciso di incentivare la presenza dei tifosi proponendo un pacchetto di quattro gare in sconto: prendi quattro e paghi due. I tifosi pertanto potranno seguire le gare casalinghe del Vicenza allo stadio Menti con il Benevento (30 novembre), il Como (12 dicembre), l'Alessandria (26 dicembre), il Cittadella (29 dicembre 2021). Qui il miniabbonamento al LR Vicenza fino a fine anno 2021

La speranza è che il pubblico numeroso possa essere davvero il 12esimo uomo in grado di sbloccare questo mesto LR Vicenza in crescita nelle prestazioni, ma non nei risultati. Anzi molto deludente nei risultati!

DAL 6/12 AL 15/01 PER LO STADIO CI VUOLE IL SUPER GREEN PASS

Attenti però: il governo italiano ha dato il via libera al provvedimento di legge del "super green pass" che sarà in vigore dal 6 dicmebre 2021 fino al 15 gennaio 2022 al fine di contenere l'eventuale diffondersi del Covid-19.

Di fatto si può accedere allo stadio (e anche al palasport) solo con il vaccino o da guariti da covid-19: non varrà il semplice tampone. Almeno fino al 15 gennaio.