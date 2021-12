QUI LR Vicenza: a Lecce arbitra Antonio Di Martino

Ci si avvicina alla partita di lunedì prossimo a Lecce tra i pugliesi e il LR Vicenza con fischio di inizio alle 20 e 30.

L'arbitro sarà Antonio Di Martino di Teramo che dirigerà la gara allo “Stadio Via del Mare”.

Il fischietto d'Abruzzo ha diretto in passato i biancorossi quattro volte (sempre in B con Spal, Cosenza, Cesena e Brescia) con un bilancio di due pareggi e due sconfitte.

Otto invece i precedenti del Lecce con Di Martino, per un bilancio di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Collaboratori dell'arbitro abruzzese saranno Di Vuolo e Cipriani, quarto uomo Marotta. Alla Var ci sarà Massimi, coadiuvato da Bottegoni.

BIANCOROSSI IN DIFFIDA: PROIA E RANOCCHIA

Nel frattempo visto il comunicato del giudice sportivo non vi sono nuovi giocatori vicentini sanzionati, ma rimangono in diffida solamente Proia e Ranocchia che hanno collezionato alcuni cartellini gialli.