Qui LR Vicenza: 40 tifosi al seguito della squadra a Lecce, la probabile formazione in campo, il positivo al covid

Sono in 40 i tifosi biancorossi che saranno allo stadio a Lecce nello stadio Via Del Mare dopo aver fatto più di mille chilometri di trasferta. Quattro decine di irriducibili della Sud disposti a sfidare la distanza e una giornata di lunedì e di martedì in viaggio.

Per questa sera lunedì 20 dicembre 2021 (fischio d'inizio alle 20 e 30) mister Cristian Brocchi recupera Pasini, Longo e Diaw che però sembra non entriso subito in partita. Purtroppo di nuovo indisponibili Cappelletti e Rigoni (quest'ultimo fermato in allenamento da un lieve infortunio, ma non si può rischiare).

Quindi sembra che il tecnico possa confermare in linea di massima l’undici sceso in campo contro il Como: Calderoni, l'ex dell’incontro, tornerà a sinistra della linea difensiva e Proia, agirà dietro alla punta centrale che sarà ancora Mancini (almeno per il primo tempo in panchina è tornato Diaw). Giacomelli e Dalmonte è molto probabile siano del match si da subito: preferiti da Brocchi ai colleghi per puntare sulla velocità (almeno per il primo tempo) del gioco d'attacco.

IL CASO DEL POSITIVO NEL GRUPPO SQUADRA A LECCE

Ieri è stata diffusa la notizia del rilevamento di un caso di positività al covid-19 nella squadra salentina. Ovviamente la squadra si è sottoposta a dei rilievi ulteriori oltre a quelli di routine. Sembra però che il caso sia isolato e che si possa giocare come previsto dai protocolli.

LE PROBABILI FORMAZIONI SUBITO IN CAMPO

Il LECCE gioca con il 4-3-3 già impiegato largamente da mister Baroni: Calabresi, Lucioni, Demaku Gallo; Majer, Hiulmann, Gargiulo; Strefezza, Olivieri, Rodriguez.

Il LR VICENZA di mister Brocchi scende col 4-2-3-1): Grandi; Bruscagin, Brosco, Padella, Calderoni; Zonta, Ranocchia; Dalmonte, Proia, Giacomelli; Mancini.

L'arbitro sarà Di Martino di Teramo.