Qui LR Vicenza: 11 giocatori positivi al Covid-19, sospesi gli allenamenti

Erano due i casi di positività l'altrogiorno: ora sono 11 nel gruppo squadra del LR Vicenza ad essere stati contagiati con una delle varianti del covid-19. Il LR Vicenza ha messo in quarantena i positivi, ha sospeso tutte le attività, e gli allenamenti sono rinviati. Per fortuna che il campionato è stato fermato dall'assemblea di Lega di B. Il prossimo impegno ufficiale dei biancorossi è il 13 di gennaio a Lecce. C'è il tempo di ritornare negativi e recuperare, e, si spera, di ricevere rinforzi in rosa.

Ieri sera da largo Paolo Rossi,9 è stata emessa una nota in tal senso.

LA NOTA DEL LR VICENZA: 11 POSITIVI AL COVID

«All’esito dei tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, la società LR Vicenza comunica che in totale sono emersi 11 casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, che coinvolgono 6 giocatori e 5 membri dello staff. Tutti i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore.

Il restante gruppo squadra verrà nuovamente sottoposto a tampone molecolare nella giornata di domani, venerdì 24 dicembre. Nel frattempo gli allenamenti risultano sospesi sino a nuova comunicazione».