Qui FC Bassano: in difesa con mister Pontarollo arriva Pilotto e se ne va Cestaro

L'arrivo del neo allenatore Alessandro Pontarollo che ha preso il posto di Checco Maino, ha portato anche a nuove scelte nella rosa dei giocatori. Per ora si parla di una sostituzione in difesa. La società Fc Bassano 1903 ha comunicato in queste ore di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021-2022 con Leonardo Pilotto.

Difensore, classe 2001, dopo le giovanili nel Cittadella, Pilotto ha militato nel Campodarsego con cui ha conquistato la vittoria nel campionato di serie D.

Lo scorso anno in forza al Delta Porto Tolle, arriva ora dall’Este con cui ha giocato in questo inizio di stagione.

«Bassano è una società per la quale ho sempre provato ammirazione - racconta Leonardo Pilotto - e appena sono stato contattato dal Ds Sacchetto, che ringrazio, non ci ho pensato due volte e ho deciso di accettare la proposta».

E conclude Pilotto con una frase che fa ben sperare: «Con il Campodarsego ho assaporato il giusto di giocare tra i professionisti e adesso farò di tutto per tornare a farlo anche a Bassano, riportando i colori giallorossi dove meritano di stare».

CONCLUSO IL RAPPORTO TRA FC BASSANO E ANDREA CESTARO

L'arrivo di Pilotto è stato anticipato da un'uscita illustre: quella del difensore Andrea Cestaro. Di tre giorni fa infatti la nota di FC Bassano in cui si faceva sapere che era stata decisa la risoluzione consensuale del contratto con il difensore Andrea Cestaro.