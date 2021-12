Qui FC Bassano 1903: arriva la mezzala Abdul Aziz Meite detto Abba

Il FC Bassano con l'arrivo del nuovo tecnico Alessandro Pontarollo si rinforza anche nel reparto offensivo con un giocatore abile nella rifinitura. E proprio poche ore fa la società ha comunicato di aver raggiunto un accordo per la stagione 2021-2022 con l’ivoriano Abdul Aziz Meite. Mezzala con buona corsa, capace di ricoprire in più ruoli, classe 1996, Meite in carriera ha militato numerose stagioni in serie D , vestendo negli anni le maglie di Calvi Noale, Massese, Treviso, Union Pro, Luparense, Portomansue fino a disputare la scorsa stagione nelle fila del Liapiave.

E' il secondo giocatore giunto in giallorosso dopo la sostituzione del tecnico avvenuta un paio di settimane fa: a Checco Maino è succeduto alla guida della panchina giallorossa Alessandro Pontarollo. Ad oggi sono arrivati tra le fila dei bassanesi due giocatori con buona esperienza in serie superiore, ovvero la D: due "pedine" che faranno la differenza, e in difesa si è già visto il risultato. Ora i tifosi attendoni i gol.