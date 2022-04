Qui FC Arzignano Valchiampo: Vincenzo Calì invita la squadra all'umiltà

Domenica 10 aprile, i giallocelesti tornano allo stadio Dal Molin per disputare la 28esima giornata di campionato: in programma infatti il match FC Arzignano Valchiampo-Cattolica Calcio.?Nel pre-gara è l’attaccante Vincenzo Calì a presentare l’incontro che arriva dopo un micidiale trittico di partite contro il Cjrlins, la

?«Abbiamo disputato tre partite importanti, molto complicate, ma credo che ne siamo usciti bene. Adesso l’obiettivo è quello di domenica. Affrontiamo una squadra molto difficile che lotta per le zone basse della classifica. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo».



Domenica pomeriggio l'undicesima giornata di ritorno contro il Cattolica: che incontro sarà? ?

«Non è una partita facile, come non lo è mai stato. Affrontiamo una squadra che lotta per salvarsi. Sappiamo tutti che le partite iniziano ad essere sempre meno. Quindi troveremo una squadra sicuramente agguerrita, con la voglia di fare punti. Noi dobbiamo farci trovare pronti, dobbiamo fare il nostro percorso e continuare a lavorare come stiamo facendo».



Prima di Pasqua l'Arzi affronterà l'impegno in casa col Cattolica e poi sarà in trasferta a Levico nel giovedì Santo ...?

«Ci sono altre due partite prima delle festività. Ma noi dobbiamo pensare a quella col Cattolica per ora. Per giovedì, contro il Levico, ci sarà tempo per preparare la partita. Dobbiamo essere concentrati e vogliosi per la partita in casa di domenica pomeriggio che per noi è molto importante».



Qual è la parola magica della settimana dell'Arzi?

?«La parola della settimana per me è l’umiltà quella che fino adesso ci ha sempre dato quello che stiamo facendo. Essere umili è molto importante e dobbiamo continuare ad esserlo fino alla fine».