Qui FC Arzignano Valchiampo: una maglia tutta per Silvano Faedo da capitan Bigolin e compagni

Incontro speciale in settimana, una sorpresa per un socio e membro dl CdA di FC Arzignano Valchiampo: ritrovo fuori dal campo del presidente Chilese con i dirigenti, i componenti del CdA e i giocatori e lo staff della prima squadra in vista del derby