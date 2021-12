Qui FC Arzignano Valchiampo: ultima gara dell'anno il 22 dicembre a Campodarsego

Ultima partita dell'anno mercoledì 22 dicembre 2021 alle 14 e 30 per FC Arzignano Valchiampo che disputa l'incontro a Campodarsegno contro i locali valido per la 16esima giornata di serie D, girone C.

Il capitano gialloceleste Cristiano Bigolin fa un'analisi dell'anticipo di sabato in casa con l'Este e dell'allenamento successivo in vista dell'incontro al centro sportivo Gabbiano di Campodarsego (Padova).?

«Sapevamo di incontrare una squadra (l'Este) che nelle ultime partite era in salute, stava bene e aveva iniziato a riprendersi. Infatti, abbiamo trovato una squadra che secondo me non merita quella posizione di classifica. È stata una partita intensa. Alla fine, potevamo anche portare a casa i tre punti però, a mio avviso, il pareggio è un risultato giusto. Queste sono proprio quelle classiche partite in cui se non si può vincere non si deve perdere. Va bene così: abbiamo portato a casa un punto e continuiamo a lavorare per preparare bene la prossima gara».

Bigolin fa anche il punto sulle 15 giornate di campionato vissute che hanno determinato il primato in classifica.

«Per me la cosa più importante da fare, che ho ribadito fin dall’inizio, era quella di dover formare un gruppo forte. Era da qui che potevamo creare qualcosa di importante. Dopo Quindici Giornate stiamo avendo tantissimi risultati proprio perché abbiamo un gruppo solido e forte. E quindi siamo una squadra unita e compatta. È da qui che dobbiamo continuare per toglierci delle soddisfazioni, partendo appunto dal gruppo».



Su Campodarsego-FC Arzignano Valchiampo il capitano della squadra di mister Bianchini afferma: «Sarà una partita difficile, una partita in un campo non facile e piccolo dove da sempre si fa fatica a portare via dei risultati. Sarà, secondo me, una battaglia però ci stiamo preparando bene per affrontarla al meglio».