Qui FC Arzignano Valchiampo: ufficializzato l’addio per Saio, Morello, Nannini, Tardivo e Fantacci

L’Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente i portieri Ivan Saio e Mattia Morello: il primo, titolare in campionato, rientra alla Sampdoria, mentre il secondo è di proprietà del LR Vicenza). Salutano la maglia gialloceleste anche il difensore Cosimo Nannini e i centrocampisti Mattia Tardivo e Tommaso Fantacci. Quest’ultimo rientra all’Empoli. Nel comunicare gli addii la società del presidente Lino Chilese ringrazia tutti e cinque i giocatori che hanno contribuito fattivamente all’annata storica di permanenza in serie C con la conquista addirittura di un posto nella griglia dei playoff.