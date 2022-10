Qui FC Arzignano Valchiampo: trasferta contro l'Albinoleffe, Bianchini "predica" grande attenzione

Mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18 si gioca allo stadio Zanica in provincia di Bergamo il match valido per la nona giornata di campionato di serie C girone A tra Albinoleffe e FC Arzignano Valchiampo. L'arbitro sarà Alfredo Iannello di Messina, coadiuvato da Michele Decorato di Cosenza e da Antonio Caputo di Benevento; quarto uomo Federico Di Benedetto di Novi Ligure.

MISTER BIANCHINI: MASSIMA ATTENZIONE E FARE IL NOSTRO GIOCO

«Partita delicata». Così esordisce nell'incontro con la stampa prima del match l'allenatore dei giallocelesti Giuseppe Bianchini, che prosegue: «Andiamo ad affrontare una squadra che ha valori importanti: un mix tra giocatori esperti di categoria e giovani di grande qualità. Noi dobbiamo andare a fare una partita attenta, con un approccio corretto alla gara, cercando di non snaturarci e fare il nostro gioco. Le gare sono tutte difficili. Chiaramente mercoledì 19 ottobre andremo a cambiare qualcosa perché tre partite in una settimana si sentono. Ma posso attingere ad una rosa ampia».

GIACOMO VOLPE: MOMENTO PROPIZIO, DOBBIAMO FARE UNA BELLA GARA

«Domenica, contro la Feralpi, abbiamo portato a casa tre punti molto importanti dando un segnale soprattutto a noi stessi. Mercoledì 19 ottobre sarà un’altra partita impegnativa - lo affermna Giacomo Volpe portiere dei giallocelesti -. Abbiamo avuto poco tempo per recuperare, ma sicuramente ci faremo trovare pronti, chiunque scenderà in campo».

«Sarà una partita divertente dove daremo il massimo perché vogliamo portare a casa più punti possibili in un momento per noi favorevole - continua Volpe -. Se abbiamo la capacità di fare una gara attenta, di essere corti, di saper difendere e di attaccare, possiamo dire la nostra».

E prosegue il portierone: «Volevo essere importante per la squadra, per il momento ci sto riuscendo e voglio continuare a fare così. La nostra forza è il lavoro settimanale e l’affrontare una partita alla volta, sfruttando il momento di adesso che è favorevole per merito nostro e cercando di mantenerlo più a lungo possibile. È molto importante lavorare forte in settimana e avere un gruppo portieri che lavora bene per tenere alto il livello dei portieri, alto il livello dell’allenamento e di conseguenza alto il livello della squadra».