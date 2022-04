Qui FC Arzignano Valchiampo: scontro al vertice in casa con l'Adriese, Dal Molin gratuito

Mercoledì 27 aprile 2022 alle ore 15 allo stadio Dal Molin si gioca l’ultimo turno infrasettimanale della stagione 2021-2022 di serie D, girone C. Scendono in campo FC Arzignano Valchiampo-USD Adriese 1906.?Abbiamo sentito prima del match della 31esima giornata il centrocampista Riccardo Casini.

Tre le gare che vi vedono impegnati nell’arco di otto giorni: una è passata (3-3 a San Martino Buonalbergo), una è mercoledì con l'Adriese e un'altra nel fine settimana.

?«Veniamo da un periodo positivo, anche se nelle due ultime partite non abbiamo portato a casa il bottino pieno. Sono state comunque due prestazioni positive. Nell’ultima partita magari abbiamo mollato mentalmente nel secondo tempo e questo ha permesso al San Martino Speme di rientrare in gioco e di giungere al pareggio.

Però, sia a Levico sia nella trasferta veronese, abbiamo affrontato gli incontri con il piglio giusto, l’intensità giusta. Fisicamente stiamo bene e quindi direi che nel complesso il periodo è più che positivo».

Dopo due partite fuori casa si torna allo stadio Dal Molin per giocare la 31esima giornata di campionato. Che match sarà con l'Adriese?



?«Sarà sicuramente una partita difficile perché incontriamo un avversario con qualità che sta facendo molto bene. Nell’ultimo periodo secondo me ha trovato quella che era la quadratura del cerchio che nel girone d’andata magari ancora gli mancava. Sono sicuro che per noi sarà una bella partita: nelle partite con avversari del nostro calibro ci siamo sempre esaltati. Questi scontri (di alta classifica, ndr) ti aiutano anche a preparare meglio le gare perché sai che devi dare di più di quello che metti in campo in altre sfide per riuscire a portare a casa il risultato».

E' la 14esima giornata del girone di ritorno. Siamo giunti al momento della parola chiave della settimana. Cosa sceglie il numero 4 gialloceleste?



?«La parola che scelgo in questo momento e che mi sembra più adatta per descrivere la situazione è abnegazione. È un periodo in cui gli obiettivi personali devono lasciare spazio a quelli collettivi. Quindi bisogna essere maggiormente dediti al lavoro, ci vuole più concentrazione. L’obiettivo da perseguire è appunto quello collettivo».