Qui FC Arzignano Valchiampo: rinnova il difensore Andrea Bonetto e se ne vanno in 8

Andrea Bonetto resta in gialloceleste e torna nei professionisti. L’Arzignano Valchiampo ha ufficializzato venerdì 24 giugno 2022 la permanenza del giocatore nella rosa 2022-2023 di mister Giuseppe Bianchini. Per lui un contratto annuale con opzione di rinnovo.

CHI E’ ANDREA BONETTO, NUMERO 21

Difensore centrale classe 1997, originario della provincia di Vicenza, Andrea Bonetto è arrivato in via dello Sport ad agosto 2021 dalla Serie C dove ha militato con le maglie di Fermana Football Club, Lanerossi Vicenza e Bassano. Torna perciò in Lega Pro, categoria che conosce bene e che ha conquistato da protagonista nella stagione 2021-2022 appena conclusa.

Cresciuto nel settore giovanile del Bassano, vive subito due anni di Serie D con i colori di Altovicentino e Mestre. Rientrato a Bassano, milita in Serie C un anno in giallorosso e successivamente un’altra stagione e mezza con la maglia biancorossa del Lanerossi, dopo l’acquisto del Vicenza Calcio da parte della proprietà. Seguono le stagioni alla Fermana, sempre in Terza Serie.

Educazione e professionalità lo contraddistinguono. In gialloceleste è diventato subito un elemento importante della rosa e un esempio in campo e nello spogliatoio. Nonostante un infortunio trovato sul campo del Caldiero Terme durante la sesta giornata del girone di ritorno lo abbia costretto ad uno stop, nella stagione 2021-2022 ha collezionato 23 presenze totali, tra Campionato, Coppa Serie D e Poule Scudetto, 2 reti e 1715 minuti di gioco.

Il suo rientro in campo al 9’ del secondo tempo dell’ultima Giornata di Serie D, nella cornice dello stadio Ballarin di Chioggia contro l’Union Clodiense, ha fortemente contribuito al raggiungimento della vittoria finale del Girone C e ha regalato l’emozione di un potente tiro da fuori che ha colpito la traversa!

BONETTO: “ABBIAMO VISSUTO UNA STAGIONE DURA MA PIENA DI EMOZIONI”

«È stata una stagione veramente bellissima e ricca di emozioni - ha esordito nell’intervista Andrea Bonetto. Non so nemmeno come descriverla. È stata dura. E vincere così all’ultima partita e all’ultimo minuto ha fatto capire quanto l’annata sia stata impegnativa per noi, ma allo stesso tempo bellissima. Ho avuto dei compagni incredibili che hanno messo sempre tutto. Tutti abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo che era quello di vincere il campionato. Siamo contenti».

«Restare all’Arzignano era la priorità - ha sottolineato dopo la firma il difensore vicentino -. È una società in cui mi sono trovato molto bene. Sono un ragazzo della zona e quindi rimanere qui era la mia priorità su tutte le altre opzioni. Sono contento di restare e fare la Lega Pro con questi colori che meritano veramente a livello societario. Sono pronto per questa nuova stagione. Ci sarà sicuramente da soffrire e dovremo mettere tutto quello che abbiamo però sarà un’annata avvincente ed importante».

Non manca un messaggio esortazione ai colleghi e soprattutto ai giovani calciatori: «Un consiglio che posso dare è quello di non mollare mai neanche mentalmente perché la categoria è importante e se cali un attimo l’attenzione le altre squadre ti puniscono. Bisogna, perciò, sempre rimanere concentrati e sul pezzo, durante la settimana e di conseguenza anche in partita, senza mai staccare l’attenzione».

ADDIO ALL’ARZI PER OTTO GIOCATORI

In una nota diffusa nei giorni scorsi la società FC Arzignano Valchiampo saluta ufficialmente i giocatori Paolo Beltrame, Alberto Grancara, Daniele Indelicato, Giacomo Magrini, Marco Moras, Davide Parise, Manuel Vessella e Thomas Zuffellato. A loro vanno i ringraziamenti del presidente Lino Chilese e di tutto il Consiglio di amministrazione, composto dal vice Renzo Lorenzi e dai consiglieri Silvano Faedo ed Enrico Gastaldello, del direttore generale Matteo Togni, del direttore sportivo Mattia Serafini e di tutta la società.