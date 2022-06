Qui FC Arzignano Valchiampo: Riccardo Casini resta in gialloceleste e col numero 4

Riccardo Casini prosegue in gialloceleste e firma un contratto annuale con opzione di rinnovo. L’Arzignano Valchiampo ufficializza la riconferma del forte centrocampista classe 1992, elemento fondamentale della squadra che più volte ha guidato in campo con la fascia di capitano.

Originario di Ferrara, Riccardo Casini è arrivato in via dello Sport nel 2019 disputando così il primo campionato in Serie C del club. Tra i suoi obiettivi c’era quello di voler riportare l’Arzignano tra i Professionisti dopo la retrocessione della stagione 2019-2020. Obiettivo che ha raggiunto da protagonista guidando i compagni con professionalità, esempio e gioco di squadra.

RICCARDO CASINI SODDISFATTO DELLA RICONQUISTA DELLA SERIE C

«Quella appena conclusa è stata una stagione da incorniciare - ha affermato Riccardo Casini -. Eravamo partiti con l’obiettivo di vincere e, nonostante le difficoltà finali, l’abbiamo raggiunto tutti insieme. Forse è stato ancora più bello raggiungerlo così».

«È stato bellissimo, poi, essere primi in classifica dalla prima giornata fino all’ultimo impegno - sottolinea Casini -. Penso quindi che la squadra si sia meritata al cento per cento questa promozione. Per me, che sono qui da quattro anni e che avevo perso la categoria, riuscire a riconquistarla sul campo e quindi rimeritarsela giocando è ancora più emozionante».



Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, vanta un’importante carriera nei Professionisti e nella massima Serie Dilettantistica. Veste i colori di Parma, Prato, Catanzaro, Forlì, Torres, Grosseto, Rieti e Arzachena. Con la maglia dell’Arzignano Valchiampo vive la stagione in Serie C, ripartendo poi l’anno seguente in Serie D conquistando il secondo posto della classifica e la vittoria dei Play-Off di categoria. Confermato anche per il Campionato 2021-2022, con le sue qualità tecniche ed umane, è stato tra i protagonisti della rosa di mister Giuseppe Bianchini e della vittoria del Girone C di Serie D. Solo nell’ultima annata ha collezionato 30 presenze (Campionato, Coppa Serie D e Poule Scudetto), 1 rete, 4 assist e 2182 minuti di gioco.



PER CASINI LA QUARTA STAGIONE IN GIALLOCELESTE

Partirà dunque per Riccardo Casini la quarta stagione consecutiva in gialloceleste. Anche in Serie C vestirà il numero 4.

«È una soddisfazione immensa - prosegue il ferrarese -. Quando si perde qualcosa e te lo strappano via, poterselo riconquistare sudando è ancora più bello».



E prosegue il centrocampista dell’Arzi: «È un’immensa soddisfazione aver rinnovato dopo aver raggiunto questo obiettivo ed esserci ripresi la categoria che avevamo tre anni fa». Il prossimo «sarà sicuramente un campionato molto più difficile di prima. Bisognerà abituarsi, il più in fretta possibile. L’Arzignano ci arriva adesso con un’altra consapevolezza e con un’altra preparazione sia a livello societario che di squadra».



«La forza di questa società e di questa squadra è sempre stata quella di far sentire tutti parte di una famiglia - spiega Casini -. Dispiace tantissimo per i compagni che abbiamo perso dalla scorsa stagione. Noi che siamo stati riconfermati dobbiamo essere bravi a permettere ai nuovi che arriveranno di integrarsi il prima possibile, aiutando, rendendo tutti partecipi del progetto e facendo così entrare anche loro nella nostra famiglia».