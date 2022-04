Qui FC Arzignano Valchiampo: per Vincenzo Calì la stagione è finita, rottura del tendine d'Achille

"La società FC Arzignano Valchiampo comunica che l’attaccante gialloceleste Vincenzo Calì nei giorni scorsi ha subìto la rottura del tendine d’Achille che lo porterà nelle prossime ore a sottoporsi ad un intervento chirurgico". E' il contenuto della nota diramata stamani dalla società del presidente Lino Chilese. Calì è uno dei capitani della prima squadra diretta da mister Giuseppe Bianchini, prima in classifica in serie D.

Il comunicato prosegue: "Oggi il nostro Gruppo perde in campo uno dei suoi Capitani, ma non perde ciò che fino ad ora ci ha dato e continuerà a darci: qualità, educazione, senso di appartenenza, sacrificio".

E' evidente che per l'attaccante Calì la stagione in corso è finita.