Qui FC Arzignano Valchiampo: per Bordo a Novara sarà un match impegnativo, ma i giallocelesti sono pronti

Domenica 4 dicembre 2022 alle ore 14 e 30 allo Stadio “Silvio Piola” di Novara è di scena con i locali il FC Arzignano Valchiampo. L'incontro è valido per la 17esima giornata di campionato di serie C girone A. Ad arbitrare il match è Aleksandar Djurdjevic di Trieste, coadiuvato da Marco Sicurello di Seregno e Matteo Taverna di Bergamo; quarto uomo Stefano Raineri di Como.

MISTER BIANCHINI: "IL NOSTRO SEGRETO? GIOCATORI INTELLIGENTI E PROFESSIONISTI!"

«Andiamo a Novara, in uno stadio storico contro una società blasonata - ha esordinto nell'incontro con la stampa del pre partita mister Giuseppe Bianchini -. È neopromossa ma ha costruito un organico di primissimo livello da posizioni di vertice. È una squadra forte con giocatori importanti in tutti i reparti. Ci aspetta una partita alquanto complicata».

E ancora prosegue il mister giallocelste: «Hanno appena cambiato allenatore e, si sa, dopo il cambio del tecnico qualcosa nella testa dei giocatori scatta. Troveremo una squadra agguerrita e che vuole ripartire forte. Noi dovremo essere più attenti e concentrati di loro. Ho la fortuna di poter attingere su una rosa importante di tanti giocatori. Il nostro segreto è quello di avere ragazzi intelligenti e professionisti seri che si applicano e che vogliono tutti il bene dell’Arzignano. Il nostro deve essere un pensiero comune, non si deve pensare all’io ma al noi. Questo pensiero i ragazzi l’hanno fatto proprio. Per questo quando si va a cambiare i risultati sul campo non cambiano ed è motivo di grande soddisfazione».

LORENZO BORDO: "PARTITA DIFFICILE MA NOI CON L'ATTEGGIAMENTO GIUSTO!"

«È stata una settimana impegnativa - così esordisce il centrocampista giallocelste Lorenzo Bordo nella conferenza prepartita -. Abbiamo dimostrato tutti di essere partecipi all’interno del gruppo. Ci sono stati molti cambi nelle due partite precedenti e tutti si sono fatti trovare pronti. Il Novara è una squadra neopromossa come noi ma ha fatto un mercato diverso e di vertice per provare a stare nelle prime posizioni. Sarà una partita difficile, ma noi andiamo al Piola con l’atteggiamento giusto e con la preparazione giusta cercando di fare punti e continuare questo momento positivo. L’Arzignano deve continuare a lavorare come ha fatto fino ad oggi restando un gruppo unito quale è. E soprattutto con la forza di farci trovare tutti pronti nel momento in cui il Mister ci chiama in campo».