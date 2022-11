Qui FC Arzignano Valchiampo - Manuel Antoniazzi: "A Padova a fare la nostra partita senza timore!"

Domenica 6 novembre 2022 alle ore 17 e 30 il FC Arzignano Valchiampo è ospite del Padova allo Stadio “Euganeo” per la 12esima giornata di campionato. L'arbitro designanto è Claudio Panettella di Bari, coadiuvato da Giorgio Lazzaroni di Udine e Fabio Catani di Fermo. Quarto uomo Alessio Marra di Mantova.

MISTER GIUSEPPE BIANCHINI: "TERZA PARTITA IN UNA SETTIMANA, CI VUOLE L'ATTEGGIAMENTO GIUSTO"

«È la terza partita tra veneti che facciamo in una settimana - ha affermato nel pre match Giuseppe Bianchini, allenatore dell'Arzignano valchiampo -. Una partita contro una squadra importante che punta alle posizioni di vertice e che ha un bel gioco. Abbiamo qualche giocatore fuori, però chi è a disposizione sta bene. Ci arriviamo carichi. Il Padova ha giocatori bravi ed importanti in ogni reparto, dal portiere agli attaccanti. Tiene i ritmi alti, muove bene la palla. Ha squadra forte e tifoseria numerosa: ci attende una gara tosta».

«I ragazzi si sono allenati bene - ha aggiunto Bianchini -. Con la Coppa Italia in settimana ci sono stati pochi allenamenti per preparare la partita di questa domenica. Dobbiamo farci trovare pronti. Non faccio previsioni. Andiamo a giocarcela e spero che i ragazzi vadano in campo con l’atteggiamento giusto e la voglia di far bene».

MANUEL ANTONIAZZI: "PARTITA TOSTA, E NOI LA FAREMO SENZA TIMORE"

«Dopo Verona e Vicenza siamo ripartiti con più convinzione - ha affermato nella conferenza pre partita in centrocampista Manuel Antoniazzi -. Sono queste partite che ci insegnano di più e saranno importanti per il prosieguo del Campionato. Domenica sarà una partita tosta, difficile. Finora siamo stati bravi a calcarci nella realtà della Serie C e abbiamo dimostrato di sapercela giocare con tutti. Quindi penso che andremo a fare la nostra partita senza timore. Il primo obiettivo è la salvezza però penso che questa squadra possa fare anche qualcosa di più. Lo pensiamo tutti e ce la metteremo tutta per arrivare più in alto possibile. Dobbiamo continuare in questo modo e migliorarci partita dopo partita».