L'Arzignano Valchiampo in partenza per la Brianza: Federico Davi, "Andiamo a Seregno per fare il risultato!"

Sabato 19 novembre 2022 alle ore 14 e 30 allo Stadio “Ferruccio” di Seregno (Monza Brianza) si gioca Sangiuliano City contro FC Arzignano Valchiampo. L'incontro è valido per la 14esima giornata di campionato di seire C girone A. L'arbitro è Mauro Gangi di Enna, coadiuvato da Mario Chichi di Palermo e Leonardo Tesi di Lucca. Quarto uomo Alberto Quarà di Nichelino.

MISTER BIANCHINI: "SARA' UNA GARA DIFFICILE MA SIAMO PREPARATI"

«Partita in un campo difficile contro una squadra veramente forte che ha valori importanti in ogni reparto - così ha esordito in conferenza pregara mister Giuseppe Bianchini -. Ci attende una gara difficile che andremo ad affrontare nella maniera giusta: i ragazzi sono pronti. Noi siamo una squadra che se la sta giocando provando a fare il meglio. Le partite contro qualsiasi squadra vanno giocate. Ci stiamo preparando curando tutti gli aspetti sia fisici che mentali. Sarà una battaglia. Dobbiamo essere pronti a fare la partita giusta a livello di temperamento e agonismo, ritrovando quella bava alla bocca che non ho visto per tutta la partita di sabato scorso. Sono sicuro che i ragazzi lo faranno».

FEDERICO DAVI: "ANDIAMO A SEREGNO PER FARE IL RISULTATO!"

«Abbiamo svolto al massimo gli allenamenti nell’intensità - ha dichiarato il terzino sinistro Federico Davi chiamato a presentare il match in trasferta - . Mancano sei partite alla fine del girone d’andata in cui dovremo provare a fare più punti possibili per riuscire a raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile. Ci proveremo già domani (sabato 19 novembre, ndr): sarà una bella partita. Siamo due squadre neopromosse: il Sangiuliano sta dimostrando di fare un buon campionato. Non sarà semplice fare punti ma andremo al Ferruccio per fare il risultato. Avere i nostri tifosi ci aiuta e ci stimola a fare bene. Speriamo di aspettare tanti tifosi anche durante le prossime partite che giocheremo in casa in questo finale del girone d’andata».