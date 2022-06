Qui FC Arzignano Valchiampo: in attacco dopo Fyda anche Meggiorini?

Mentre il mercato del LR Vicenza sembra fermo, il FC Arzignano Valchiampo si è dato da fare parecchio. In attacco i giallocelesti neo promossi in serie C hanno confermato la permanenza del giocane Szymon Fyda e sembra che il direttore sportivo Serafini stia cercando di capire se è possibile un trasferimento dell’ex Torino e Chievo, che ha giocato gli ultimi due campionati in B coi biancorossi, in via dello Stadio.



A fare concorrenza sul mercato alla squadra di Arzignano per accaparrarsi i diritti dell’attaccante 36enne di Isola della Scala vi sarebbe la Virtus Vecomp Verona.L’Arzi non ha intenzione certo di trovarsi privo di punte prolifiche nell’avventura in Lega Pro: tre anni fa una certa sterilità in attacco aveva portato alla fine alla retrocessione in D.