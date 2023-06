Qui FC Arzignano Valchiampo: il difensore Ivo Molnar resta in gialloceleste

Serie C

La società FC Arzignano Valchiampo ha ufficializzato con una nota la conferma del difensore Ivo Molnar che firma con il club di via dello Sport un rinnovo annuale per la stagione 2023-2024.

Classe 1994, il giocatore originario di Rijeka (Croazia) veste la maglia gialloceleste numero 5 dalla stagione 2020-2021 vincendo prima i Play Off e poi il Campionato di Serie D, tornando così nei professionisti (categoria vissuta precedentemente nelle stagioni 18-19 e 19-20 con i colori della Pro Patria).