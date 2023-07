Qui FC Arzignano Valchiampo: Federico Davi resta ancora un anno in prestito dagli altoatesini

L’Arzignano Valchiampo in una nota diffusa sabato 15 luglio 2023 comunica ufficialmente che «il terzino destro Federico Davi vestirà gialloceleste anche per la stagione 2023-2024, restando in via dello Sport per un altro anno in prestito dalla società FC Südtirol che ne detiene la proprietà».

Confermato, quindi, nella rosa di mister Giuseppe Bianchini il difensore classe 2002 originario di Bolzano che ha scelto di tenere il suo numero 23 con cui ha collezionato 32 presenze e 4 assist tra Campionato, Coppa Italia e Play Off.