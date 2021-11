Qui FC Arzignano Valchiampo: domenica trasferta difficile a Cattolica, parla Antoniazzi

Domani, domenica 28 novembre 2021 alle ore 14 e 30 i giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini saranno in trasferta a Cattolica dove giocheranno allo stadio Calbi.

E' il centrocampista Manuel Antoniazzi che illustra la situazione del FC Arzignano Valchiampo e lo spirito con cui la squadra è partita oggi dopo la rifinitura per la Romagna.

Antoniazzi che è andato in rete contro Caldiero e la Luparense, e che proprio domenica scorsa con lo Spinea ha avuto alcune occasioni da gol.

Un partita dura quella giocata contro i veneziani che proprio perché incontravano la prima della classe hanno dato molto più di quel che potevano. «Con lo Spinea siamo stati bravi a portare a casa l’intera posta in palio - commenta Antoniazzi -. La settimana, infatti, l’abbiamo affrontata in serenità guardando subito al Cattolica. È stata una settimana intensa ed importante: ci siamo preparati bene per questa gara e credo che potremmo fare bene».

Il centrocampista, originario di Chiampo, è cresciuto proprio nel FC Arzignano ed ha esordito in serie D con i colori giallocelesti contribuendo alla promozione in C. Poi ha giocato un anno nella Recanatese, per tornare l'anno scorso alla squadra di origine.

«Anche l'incontro con il Cattolica - sottolinea Antoniazzi - sarà una partita importante e impegnativa. Loro vengono da una sconfitta pesante contro la Luparense. Quindi di sicuro lotteranno ancora di più: perdere così non è mai bello. Per noi è anche una trasferta lunga. Giocheremo in un campo difficile, sintetico. Penso che la nostra squadra possa affrontare chiunque sempre con la giusta mentalità e la giusta concentrazione».



«La partita si presenta difficile - conclude il centrocampista - e noi dovremo mettere in campo tutte le nostre qualità fisiche e mentali».