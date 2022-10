Qui FC Arzignano Valchiampo: domenica 2 ottobre in casa con Trento. Mister Bianchini e bomber Grandolfo nel pre partita richiamano a unità e umiltà

Domenica 2 ottobre, alle ore 17.30, allo stadio “Tommaso Dal Molin” di Arzignano i giallocelesti di mister Giuseppe Bianchini incontrano il Trento. Ad arbitrare la partita è Michele Delrio di Reggio Emilia, coadiuvato da Veronica Vettorel di Latina, Marco Croce di Nocera Inferiore e Stefano Re Depaolini di Legnano.



GIUSEPPE BIANCHINI: “DOBBIAMO FAR CRESCERE L’INTESA DI SQUADRA”

Nell’incontro pre-match il tecnico Giuseppe Bianchiniha affermato: «Andiamo ad affrontare il Trento, squadra in salute, piena di giocatori di qualità, costruita bene con un organico da prime posizioni. Dobbiamo prepararci bene perché la partita sarà impegnativa». Il Mister spiega cosa serve in campo: «Dobbiamo stare attenti ai minimi particolari, tenere alta l’intensità e tenere alto il ritmo. È una squadra che può essere pericolosa in qualsiasi momento della gara. Lavorare, perciò, sui dettagli e sull’intesa che deve crescere ancora».



FRANCESCO GRANDOLFO RICHIAMA ALL’UMILTA’ DEL LAVORO QUOTIDIANO



Nell’incontro pre partita con la stampa era presente anche Francesco Grandolfo, bomber di questo Arzignano Valchiampo: «Ottobre sarà un mese molto impegnativo per tutte le squadre. Noi ci stiamo preparando al meglio per affrontare tutti questi impegni ravvicinati, concentrati sul lavoro in campo». E sulla partita del sesto turno il bomber afferma: «Con il Trento sarà una partita molto impegnativa visto il valore della squadra avversaria. Ci arriviamo con entusiasmo e con la solita voglia di far bene. Abbiamo tanti margini di miglioramento. Mi auguro di arrivare più in alto possibile perché secondo me questa squadra ha le qualità per farlo». Nel frattempo Grandolfo da giocatore di qualità e spessore sa essere molto umile: «Mai distogliere lo sguardo dal lavoro quotidiano che è quello che ci sta premiando».