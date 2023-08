Qui FC Arzignano Valchiampo: dal Camisano in gialloceleste il difensore Elia Campesan

Elia Campesan è un nuovo calciatore dell’Arzignano Valchiampo: lo comunica la mattina del 2 agosto 2023 la società di via dello Sport con una nota. Classe 2005, di ruolo difensore, il giovane vicentino dal Camisano Calcio (Eccellenza) passa in gialloceleste trovando il suo esordio nei professionisti.

Dopo gli inizi nella squadra del suo paese, Quinto Vicentino, cresce nel Cittadella. Il salto tra i grandi lo trova con i colori del Camisano dove si mette in luce. Nell’ultima stagione si distingue anche nella Rappresentativa LND Under 18, dopo aver ricevuto la convocazione per il trofeo Dossena, risultando decisivo sia in fase difensiva che in quella offensiva. Vestirà la maglia gialloceleste numero 32.

GRANDE EMOZIONE PER CAMPESAN L'APPRODO TRA I PROFESSIONISTI

«È una bella esperienza - afferma Elia Campesan, dopo l’accordo -. Sono molto emozionato. L’anno scorso ho avuto molte soddisfazioni conquistando anche la convocazione per la Rappresentativa regionale e nazionale Dilettanti. Non vedo l’ora di iniziare il percorso con l’Arzignano Valchiampo per crescere il più possibile durante l’anno».

«Ho iniziato all’età di 3 anni e mezzo nella squadra del mio paese, Quinto Vicentino - racconta Campesan -. Sono passato poi a Cittadella dove sono rimasto cinque anni. Successivamente il passaggio al Camisano: qui ho incontrato una bella società che mi ha fatto ritrovare la voglia di divertirmi a giocare a calcio. Mi sono trovato meglio mentalmente riuscendo di conseguenza ad esprimere maggiormente le mie qualità».