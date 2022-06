Qui FC Arzignano Valchiampo: confermato l'attaccante Szymon Fyda

Dopo l’addio di capitan Cristiano Bigolin, che ha vestito per 5 anni la maglia gialloceleste, arriva il rinnovo per l’attaccante classe ’96 giunto in via dello Sport nel Settembre 2021 dalla Manzanese, ovvero per Szymon Fyda di origini polacche, ma cresciuto in Veneto.

In una nota diffusa sabato 18 giugno la società del presidente Lino Chilese afferma che “nella stagione 2021-2022 appena conclusa, i giallocelesti hanno trovato in Szymon Fyda un giocatore di qualità per le doti tecniche ed umane. Generoso in campo e fuori, con professionalità ha saputo far brillare le sue doti senza mai dimenticare il gioco di Squadra e la sintonia con i compagni”.

?Sono 36 le presenze con la maglia numero 7, tra Campionato di Serie D-Girone C, Coppa Italia di categoria e Poule Scudetto, per un totale di 2363 minuti giocati. Tredici le reti messe a segno che lo vedono superare quota 12 della precedente stagione 2020-2021 (con i colori della Manzanese) e valgono il titolo di capocannoniere dell’Arzignano Valchiampo 2021-2022 in un campionato che ha eletto Szymon Fyda tra i protagonisti della promozione in Serie C.



«AD ARZIGNANO UNA STAGIONE FANTASTICA»

«È stata una stagione fantastica - esordisce nell’intervista post conferma Fyda -. Per me è iniziata un po’ in salita perché mi sono trovato in una condizione particolare (la rinuncia della Manzanese alla Serie D, ndr). Sono stato fortunato ad avere la possibilità di venire qui ad Arzignano e vivere questa fantastica stagione. Una stagione fatta di tanti alti e qualche basso». «Però la cosa più importante - sottolinea Fyda - è stato il risultato finale, quello che tutti sognavamo e quello per cui alla fine giochiamo a calcio». Ovvero la promozione!

«Il titolo di capocannoniere rappresenta una soddisfazione ulteriore - continua il numero 7 - , ma come ho sempre detto per me conta l’obiettivo di squadra più che l’obiettivo personale. Ovviamente se si arriva anche a questo traguardo tanto meglio, sicuramente fa ancora più piacere. Però, ripeto, la gioia più grande è stata la vittoria finale ottenuta insieme alla squadra».

Originario di Rovigo, con genitori polacchi, l’attaccante ha un’importante carriera alle spalle cominciata nelle giovanili di Spal e Calcio Padova. Seguono gli anni in Serie D ed Eccellenza con i colori di Este, Lentigione, Copparese, Sandonà e Manzanese. In curriculum vanta anche l’esperienza tra i professionisti, in campo con il Ravenna nella stagione di Serie C 2019-2020 (16 presenze totali tra Campionato, Coppa Italia e Coppa Serie C).

Per il numero 7 gialloceleste la stagione 2022-2023 rappresenta, perciò, un ritorno nei Professionisti.

«Sono felicissimo e contento del fatto che mi sono guadagnato la fiducia e la riconferma per la prossima stagione - continua Fyda -. È un enorme piacere potersi misurare con una categoria superiore, in un contesto diverso. Una grandissima emozione ed un grandissimo stimolo. Sono enormemente motivato. Cercherò, come ho sempre fatto, di aiutare la squadra, al di là di gol e assist, ma a livello sia umano che di gioco. Cercherò di dare sempre il massimo quando mi verrà data la possibilità di giocare per conquistare l’obiettivo del gruppo e la permanenza in categoria. Ringrazio il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Direttore Sportivo, il Mister e la squadra per la stagione appena conclusa».

Szymon Fyda è il primo giocatore della rosa 2022-2023 di mister Bianchini. Indosserà ancora la sua maglia numero 7.