Qui FC Arzignano Valchiampo - Dal calciomercato arriva il terzino sinistro: è il professor Cosimo Nannini

E’ ufficiale: il difensore Cosimo Nannini è un nuovo giocatore del FC Arzignano Valchiampo. Classe 1999, il terzino sinistro originario di Incisa Val D’Arno (Firenze) sveste la maglia rossonera della Lucchese 1905 (Serie C – Girone B) e approda in viale dello Sport. Con i giallo celesti per giocare nel girone A. Per lui la firma di un contratto annuale con opzione. Vestirà la maglia numero 19.

«Arrivo con tantissimo entusiasmo - ha affermato a caldo Cosimo Nannini -. Ho tanta voglia di iniziare dopo il rinvio del campionato di C (per le note vicende dei ricorsi al CdS, ndr). Cercherò di mettermi a disposizione della squadra e del mister per aiutare nel raggiungimento degli obiettivi. L’obiettivo della squadra viene sicuramente prima degli obiettivi personali. Desidero mantenere una continuità che ho trovato in questi anni di Serie C. Questo sarà il mio quarto anno di C e spero di fare una grandissima stagione».

CHI E’ COSIMO NANNINI

Dopo i primi passi nella squadra del suo paese, segue per Nannini la formazione nel Settore Giovanile della Fiorentina dove cresce. Per dieci anni veste la Viola per poi trascorrere un anno nella Beretti del Prato. Nella stagione 2017-2018 arriva l’esordio in Serie D. Successivamente si aprono le porte del professionismo, indossando i colori di Piacenza, Lecco e Lucchese.

«Dopo il Settore Giovanile nella Fiorentina, sono entrato nel calcio dei grandi attraverso due stagioni di Serie D, prima alla Sangiovannese e poi a Bari. Qui ho vinto il campionato di Serie D e ho iniziato le stagioni nel professionismo con Piacenza, Lecco e Lucchese - racconta Nannini -. Lo scorso anno penso di essermi affermato maggiormente in questa categoria facendo più partite con il club toscano. Arrivo all’Arzignano con tantissima voglia di fare, con la voglia di confermarmi e di dare continuità al lavoro che ho iniziato negli scorsi anni».

Laureato in Scienze Motorie, a livello calcistico si è distinto da subito per tenuta fisica e mentale. Attualmente conta 161 presenze complessive in carriera (32 nella stagione 2021-2022 tra Campionato, Coppa Serie C e Play-Off) e sono 7 le reti firmate.

«Cerco sempre di essere una spalla per i miei compagni, mettendomi a disposizione e aiutando chiunque abbia bisogno. Allo stesso tempo anche io chiederò aiuto nel momento di necessità - continua il giocatore toscano -. Sono un ragazzo molto tranquillo e mi sono sempre trovato bene con tutti i compagni. Con tanti sono rimasto in buonissimi rapporti. Conoscevo già qualcuno in squadra, come Lorenzo Bordo. Mi ha parlato benissimo del gruppo e sicuramente anche quest’anno creeremo una bella atmosfera che ci aiuterà nei risultati».