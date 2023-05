Qui FC Arzignano Valchiampo: Casini firma per la quinta stagione in gialloceleste!

Il FC Arzignano Valchiampo ha comunicato lunedì 29 maggio in mattinata dell'accordo raggiunto con il numero 4 della squadra ovvero il centrocampista Riccardo Casini. Di fatto il capitano ha firmato un rinnovo annuale con opzione per la stagione 2024-2025. Giunto in via dello Sport nel 2019, sarà per lui la quinta stagione con la maglia gialloceleste numero 4.