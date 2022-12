Qui FC Arzignano Valchiampo: basta bottigliette di plastica, “l’ambiente fa gol” con le borracce e la casetta dell'acqua

La sensibilizzazione ambientale, la valorizzazione dell’acqua come risorsa preziosa e la riduzione dell’utilizzo della plastica sono gli obiettivi del progetto “L’ambiente fa goal: attraverso lo sport promuoviamo il rispetto per l’acqua e la riduzione dell’utilizzo della plastica” dell’Arzignano Valchiampo, patrocinato dal Comune di Arzignano, sostenuto da Acque del Chiampo e presentato allo stadio Dal Molin di Arzignano.

Atleti e tesserati della società sportiva diventano testimonial della campagna per promuovere comportamenti virtuosi per evitare lo spreco di acqua e incentivare l’utilizzo delle borracce al posto delle bottiglie di plastica.

Per questo progetto, avviato già all’inizio della stagione calcistica 2021-2022, anche quest’anno sono state consegnate 300 borracce marchiate “Acque del Chiampo” ai giocatori di tutte le formazioni dell’Arzignano Valchiampo, dalle giovanili alla prima squadra. Allo stadio Dal Molin, Fabio Cariolato, Mattia Tardivo e Manuel Antoniazzi, giovani professionisti del territorio e portacolori della società gialloceleste, hanno inaugurato le borracce che utilizzano quotidianamente durante gli allenamenti.

CHILESE: "UN GRAZIE ALLE AZIENDE CHE CI DANNO UNA MANO"

«È una cosa molto bella vedere tantissimi ragazzi e ragazze del settore giovanile utilizzare la casetta dell’acqua con le loro borracce qui allo stadio ha dichiarato il presidente dell’Arzignano Valchiampo, Lino Chilese -, è un’opportunità molto apprezzata. Grazie ad Acque del Chiampo e a tutte le aziende del territorio che ci danno una mano».

LOVATO: "UNA BUONA PRASSI DA DIFFONDERE IN TUTTE LE DISCIPLINE SPORTIVE"

«Questo progetto non riguarderà solo il calcio, ma anche il rugby, l’atletica e tutti coloro che frequentano questi spazi ha commentato Giovanni Lovato, assessore allo sport del Comune di Arzignano -. È molto importante perché serve a far imparare a tutti, dal più piccolo al professionista, come avere un occhio di riguardo per l’ambiente e per il risparmio della plastica, grazie alla collaborazione fra sport e ambiente».

ACQUE DEL CHIAMPO: "IMPORTANTE PROGETTO DI VALORIZZAZIOEN DELLA RISORSA IDRICA"

«L’attenzione di Acque del Chiampo per il territorio si concretizza non solo in servizi efficienti per cittadini e aziende, ma anche con il sostegno ad iniziative importanti perché ci aiutano a sensibilizzare tutti sull’importanza della risorsa idrica hanno dichiarato il vice presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, e il direttore generale, Andrea Chiorboli -. Questo è un progetto che portiamo avanti da parecchi anni con l’Arzignano Valchiampo che è un punto di riferimento per il nostro territorio, fornendo un erogatore d’acqua gratuita a disposizione di tutti gli atleti che possono approvvigionarsi d’acqua in qualsiasi momento».