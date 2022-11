Qui FC Arzignano Valchiampo: aumentano i dirigenti che si occupano dello scouting di nuovi talenti

Novità in casa FC Arzignano Valchiampo a livello di quadri. La società gialloceleste comunica con una nota mercoledì sera 9 novembre 2022 che parte una nuova collaborazione a implementazione dell’area scouting. Andrea Braghini, addetto allo scouting e osservatore calcistico, e Gianfranco Brendolan, già collaboratore del settore giovanile e della prima squadra del club, lavoreranno a stretto contatto con il direttore sportivo Mattia Serafini nella ricerca e nell’attività di scouting. In breve si occuperanno di scovare talenti da portare in maglia gialloblù per il futuro.