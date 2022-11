Qui FC Arzignano Valchiampo: Manuel Antoniazzi ne fa cento!

In casa FC Arzignano Valchiampo nella partita di sabato 12 novembre 2022 con il Mantova, il ?????????????? ?????? ?????????? ha festeggiato le 100 presenze con la maglia gialloceleste.

Classe 2000, originario di Chiampo, Manuel è arrivato ad Arzignano a 16 anni ed è cresciuto con i colori della squadra di cui è patron Lino Chilese. Dopo l’esperienza nella juniores, ha debuttato in prima squadra in serie D con mister Vincenzo Italiano.

Nella stagione 2018-19 vince il campionato e conquista i professionisti, segnando anche il gol decisivo contro l’Este allo stadio Dal Molin nella penultima giornata di campionato 2018-2019.

Dopo una breve parentesi alla Recanatese, rientra in gialloceleste. Con la maglia numero 20, sotto la guida di mister Giuseppe Bianchini, conquista un secondo posto e i Play-Off nella stagione 2020-21, e la vittoria del campionato 2021-22 con il ritorno in Serie C.



Tra i protagonisti di questi ultimi anni dell’FC Arzignano Valchiampo, Manuel Antoniazzi, nel pre-gara della 13esima giornata di Lega Pro in programma sabato 12 novembre 2022, ha ricevuto la maglia celebrativa dal vice presidente della società Renzo Lorenzi e da tutto il CdA.